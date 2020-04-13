擴大稽查特種行業 台中按摩店有女陪侍遭開罰

（中央社記者郝雪卿、楊思瑞13日電）台中市、台南市昨天深夜稽查八大行業。台中查獲1家按摩店有女陪侍，依中央法令規定及台中市法令規定共裁罰10萬元，並要求停業及改正；台南查獲8家業者疑似違反規定。

為防止特種行業成為防疫破口，中央疫情指揮中心宣布全台酒店、舞廳一律禁止營業，之後又再解釋有男女陪侍的營業場所都應停業。

台中市政府跨局處成立聯合稽查小組，9日起一連4天強力稽查，12日晚上由副市長陳子敬率經濟發展局長張峯源、警察局長楊源明聯合稽查5家視聽歌唱業及1家按摩業。

台中市政府超前部署已要求八大特種行業必須「實名登記」，違者裁罰。陳子敬表示，市府一連4日強力稽查，發現業者均有落實「實名登記」，感謝業者配合市府政策加強防疫。

張峯源表示，被查獲的按摩店登記經營按摩業，雖非屬特種行業，卻有女陪侍事實，將依法裁罰及要求停業；而其餘視聽歌唱業者，4間配合停業、1間配合實名登記，無違法情事。

至於被查獲有女陪侍的按摩店，市府表示，將依中央「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰5萬元，並要求停業；針對未經許可經營視廳歌唱業，市府依「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」再罰5萬元，並要求業者改正，一共開罰新台幣10萬元。

台南市政府警察局今天也發布新聞稿指出，昨晚共動員16個分局的403名警力、152名民力進行突襲查察。共查察165家有男女陪侍的營業場所，有35家經勸導後主動停業；另外，複查已停、歇業的酒店、舞廳業者，查獲疑似違反規定的業者有8家，全部移由主管單位市府經濟發展局認定裁罰。

警方表示，將連續3天將轄區有男女陪侍的營業場所列入重點臨檢查察對象，持續不定時發動突襲檢查，請相關業者不要懷疑警方的決心，務必配合市府防疫政策。（編輯：黃世雅）1090413