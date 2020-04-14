大高雄供水稍緊 南水局調度備援水供應

（中央社記者王淑芬高雄14日電）持續枯水期，大高雄地區供水顯示稍緊的「綠燈」燈號，南區水資源局調度地下、伏流水等備援水增加供水量，研判在汛期前供水沒問題。

南水局長連上堯今天告訴中央社記者，面對稍緊的供水情形，南水局已啟用備援水支應，研判汛期5月前，大高雄地區供水無虞，再者南化水庫等還有庫存水量，如果雨季稍緩，尚能支應。

高屏溪攔河堰近來取水量大幅減少，日前一度降到7.9cms（立方公尺／秒），不過今天的河川流量略增到10.1cms。水流量急遽下降，連上堯表示，確已逼近流量低點，水情顯示稍緊的狀態，所以南水局調度並啟動備援水，包括地下水、伏流水支應。

大高雄每天用水量約156萬噸，每天取自高屏溪攔河堰約95萬到百萬噸、阿公店水庫出水3.7萬噸、鳳山水庫出水約24.1萬噸，南水局再調度備援水含地下及伏流水近30萬噸支應，目前供水無虞。

由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期，「勤洗手」已是民眾的日常，不管是機關、學校或工作地點都提醒勤洗手是防疫最好的方式；一旦用水吃緊恐又影響防疫。連上堯表示，目前調度大高雄用水無虞，再者因為疫情衝擊，商業用水相對減少，消長之間尚可以平衡。（編輯：張銘坤）1090414