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參選民進黨台北市黨部主委 王孝維搶頭香登記

最新更新：2020/04/15 12:18

（中央社記者劉建邦、侯文婷台北15日電）民進黨地方黨部主委5月改選，前台北市議員王孝維今天至台北市黨部登記參選主委，由多名議員陪同，他說，有信心贏得主委，對於黨內同志挑戰不會感到壓力。

民進黨地方黨部主委5月改選，包括台北市等縣市主委選舉，與2022年縣市長選舉布局連動，派系合縱連橫，競爭浮上檯面。民進黨地方黨部主委從4月13日至17日受理登記，5月24日投票。

台北市黨部主委陳正德不續任，海派擬推前台北市議員王孝維參選台北市黨部主委，綠色友誼連線擬推前立委薛凌角逐。

王孝維今天在多名議員陪同前往台北市黨部登記參選，他接受媒體聯訪時說，宣布請辭黨中央執行委員，投入參選北市黨部主委，有信心勝選。

他提到順利當選後的黨內規劃時表示，除贏得下一屆台北市長外，也要增加民進黨市議員席次及全力支持同黨籍里長，鼓勵年輕黨員參與基層選舉，擴張里長版圖，最重要是招募年輕人加入北市黨部，協助年輕人參政。

媒體詢問，遇到黨內同志挑戰是否有壓力，王孝維說，不會，民進黨是公開透明政黨，會良性競爭。是否認為武漢肺炎疫情影響投票意願，他表示，應該會，後續依黨中央規定。

陳正德聯訪時被問及是否認為疫情可能影響投票數表示，可能會影響，有規劃其他方案及地點，會提供相關資訊給黨中央，後續依黨中央規劃為主。

黨內人士分析，上一屆台北市黨部主委投票率約近7成，因武漢肺炎疫情，這屆主委投票率可能會下降，初步預估得票數超過6000多票就算當選。（編輯：張銘坤）1090415

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