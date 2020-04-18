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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
首頁 / 地方

暖心企業自製插管防護箱 何欣純代贈9醫院

最新更新：2020/04/18 12:26
台中榮總等9家醫療院所18日獲熱心廠商捐贈自製「插管防護箱」，醫護人員現場示範使用「插管防護箱」進行插管治療。中央社記者郝雪卿攝　109年4月18日
台中榮總等9家醫療院所18日獲熱心廠商捐贈自製「插管防護箱」，醫護人員現場示範使用「插管防護箱」進行插管治療。中央社記者郝雪卿攝　109年4月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）武漢肺炎疫情延燒，為了讓第一線醫護人員做好自我保護，立委何欣純結合台中市廠商自製「插管防護箱」，今天捐贈給9家醫療院所，期待醫護人員可以獲得更足夠的防疫裝備。

這場捐贈儀式上午在台中榮總舉行，由何欣純代表廠商將「插管防護箱」捐贈給台中榮總、國軍台中總醫院、中山醫學大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院、澄清醫院平等院區、澄清醫院中港院區、大里仁愛醫院、沙鹿童綜合醫院、沙鹿光田綜合醫院等，現場並由台中榮總醫護人員示範使用「插管防護箱」進行插管治療。

代表受贈的台中榮總副院長張繼森表示，全世界目前最重大的事情就是武漢肺炎疫情，大家人心惶惶，台灣防疫受到肯定，已經連續2日0確診，這要感謝很多人共同參與，今天捐贈的防護箱材質輕薄，又可以拆下來收藏，感謝熱心企業對醫護人員的支持，希望在大家努力下，疫情愈來愈淡。

何欣純指出，她幫忙廠商捐贈感謝醫護人員，詢問過各家醫院後，今天捐贈9家醫院各10組防護箱，這些防護箱能夠讓醫護人員在幫病人插管時，避免被飛沫噴濺危險，不只可以使用在武漢肺炎，也可以應用於其他疾病的插管治療，希望台灣的這項發明創舉，未來可讓全世界的醫護人員都能受惠。（編輯：謝雅竹）1090418

民進黨立委何欣純（前右4）18日代表熱心廠商將自製「插管防護箱」捐贈給台中9家醫療院所，希望醫護人員可獲得更足夠的防疫裝備，為病人插管時避免被飛沫噴濺的風險。中央社記者郝雪卿攝　109年4月18日
民進黨立委何欣純（前右4）18日代表熱心廠商將自製「插管防護箱」捐贈給台中9家醫療院所，希望醫護人員可獲得更足夠的防疫裝備，為病人插管時避免被飛沫噴濺的風險。中央社記者郝雪卿攝　109年4月18日
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