拚民進黨高市黨部主委 派系戰局受關注

（中央社記者陳朝福高雄19日電）民進黨高雄市黨部第6屆主委選舉，20日至24日登記，備受關注的是代表「海派」的立委趙天麟對上代表「菊系」的高雄市議員高閔琳，青年參與還得到派系支持，戰況激烈。

高閔琳在3月28日透過臉書Facebook宣布參選民進黨高雄市黨部主委；她決定投入民主進步黨部主委的選舉是因為「民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望」。參選政見包括號召青年入黨培育人才，推動民進黨年輕化，力拚重返高市府執政、議會過半並反對媒體壟斷等。

高閔琳是總統府秘書長陳菊於高雄市長任內栽培的青世代，也成就了高閔琳參選市議員及連任。

繼高閔琳表態之後，趙天麟隨後在一場活動後也宣布參選民進黨高雄市黨部主委；他決定參選的三個使命或出發點是要完成罷免高市長韓國瑜補選、開放民進黨及完成民進黨重返執政的成績單。他還說，未來市黨部站在第一線提供罷韓團體必要的協助是自然的事。

趙天麟指出，「開放民進黨」象徵的是青年參與，強調下屆黨部主委主要就是要全力做好市長補選及未來市議員提名，讓民進黨重返執政也要確保市議會席次過半。

決定出馬參選主委，趙天麟不諱言是派系重整後有人勸進，而所謂的派系，據民進黨人士表示，趙天麟得到電視台董事長林崑海為掌門人的「海派」全力支持。

民進黨高雄市黨部有行使黨權的黨員數約3萬7000人；主委改選戰況激烈，兩陣營近來馬不停蹄的串聯基層爭取支持。

民進黨高雄市黨部主委登記20日至24日，投票日是5月24日。（編輯：張銘坤）1090419