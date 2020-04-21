北市擬增設YouBike2.0車位1萬9000個

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市政府推動公共自行車YouBike2.0，今年1月間選定公館試辦。交通局長陳學台今天表示，預定全市明年建置約1萬9000個YouBike2.0車位站體，並逐步減少YouBike1.0車位。

台北市議會交通委員會召開會議，陳學台等官員列席，民進黨議員陳怡君、國民黨議員李明賢等人皆問及設置YouBike2.0具體規劃。

陳學台答覆時表示，YouBike2.0在1月15日至4月15日選定公館試辦，設備及妥善率反映都不錯，會繼續營運，並規劃擴大規模，考量民眾習慣使用YouBike1.0，不會立刻減少車位站體，會繼續讓民眾使用。

陳學台說，經統計，民眾對YouBike2.0滿意度達91%，決定擴大舉辦，預計明年起YouBike2.0全市可達1萬9000個車位，至於YouBike1.0會逐步減量，而台北市與新北市交處地點，會視狀況維持部分YouBike1.0車位站體。

交通局運輸管理科長廖苑伶接受電話訪問時表示，1月15日起在公館推動試辦YouBike2.0，為期3個月，4月15日試用期滿，16日起調整費率比照為一代，前30分鐘新台幣5元。

她指出，YouBike2.0目前有1800個車位，經統計，YouBike2.0試辦以來，累積近50萬車次租借、使用人數逾6萬人，平均每車每日週轉率約10次以上，試辦期間針對使用民眾進行問券調查，服務滿意度逾9成。

YouBike2.0車身為白色，包含悠遊卡、手機下載App、掃描QR Code等多元方式租借，臨時停車不用保管鑰匙，車上拉起隨身鎖就能上鎖，2.0車柱無需電力，大街小巷都能裝設。（編輯：方沛清）1090421