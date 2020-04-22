立委推台酒快速通道 新北診所購買酒精無虞

立法委員蘇巧慧（右5）22日表示，經與其他立委和台灣菸酒公司協調下推出「快速通道，診所限定」的方式，由台酒提供基層診所採購3公升裝防疫酒精做消毒使用，讓基層醫護人員更安心。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 109年4月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）立法委員蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘、江永昌及邱泰源等人今天共同發起「酒精防疫護前線、基層診所更安全」活動，由台灣菸酒公司提供基層診所採購3公升裝防疫酒精做消毒使用。

蘇巧慧等立委今天與新北市醫師公會理事長周慶明在台灣菸酒公司新莊營業所舉行記者會。蘇巧慧表示，基層診所醫師和護理師是台灣防疫第一線，但診所常買不到酒精消毒，讓前線醫療人員相當困擾。

她表示，經與其他立委和台酒協調下推出「快速通道，診所限定」的方式，讓診所能迅速取得重要的防疫物資，才能讓民眾放心。

江永昌說，除了酒精要供應無虞，未來若快篩試劑或疫苗正式量產後，也同樣要確保基層診所的需求能供應無虞；吳琪銘表示，新北市基層診所是全國最多的，屬防疫第一線，因此防疫物資絕對不能欠，感謝台酒公司供應酒精讓基層醫護人員更安心。

吳秉叡表示，基層診所內的消毒不是為了診所自己，而是守護整個社區的醫療安全。因此，診所採購方案絕非特權，而是提供足夠資源消毒後才能把防疫顧好。

台酒公司董事長丁彥哲說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）爆發以來，行政院長蘇貞昌就指示台酒要負起酒精生產的最大責任，到目前為止已生產超過1400萬瓶，除了提供各大超商販售，還優先供應醫療院所、學校跟各機關採購。

他表示，台酒也希望各單位能以團體的方式統一訂購，此次由新北市醫師工會造冊、批次供應，就是非常好的模式，希望能將此成功模式推廣到各地，台酒公司一定會充分供應防疫酒精。（編輯：方沛清）1090422