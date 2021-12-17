安全是專業不是專利 論壇交流提升石化製程安全

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）勞動部職業安全衛生署長鄒子廉今天參加2021年國際製程安全論壇時表示，安全是專業不是專利，藉由技術交流與經驗分享，提升國內石化業製程安全，接軌國際。

勞動部職業安全衛生署今天與台塑企業管理處在台塑麥寮工業園區舉辦2021年國際製程安全論壇，邀請台灣中油、長春集團等國內石化產業代表參加，其中台塑企業分享管線設備腐蝕智慧監控系統精準度逾90%，最引人注目。

鄒子廉指出，國內石油化學相關工業產值毛額占全國製造業的28.2%，對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，而麥寮工業園區是國內石化重鎮，產業製程屬高溫高壓作業且存有大量易燃的化學物質，具易發生火災、爆炸等災害重大風險，稍有疏失即可造成嚴重人員、財物損失。

鄒子廉表示，石化廠發生製程安全是連鎖反應，所以前端預防、災害損失控制及災害應變處置都有關連性，安全是專業但不是專利，透過論壇的研討，大家一起分享及共好。

台塑企業總經理林善志提到，台塑企業對製程安全、職場安全很重視，在工安、環保費用上沒有上限，尤其六輕廠區管線安全方面，2010年工安事故後，至今投入逾新台幣140億元在新管線佈設與舊管線維護，同時利用大數據建置管線設備腐蝕智慧監控系統。

林善志說明，人員巡檢管線可以輕而易舉發現外部腐蝕，但看不到管線內部，這系統從管線裡的流體成份，根據大數據統計分析，了解管線健康程度，何種情況下會有鏽蝕現象，提早發現問題，經過測試目前準確度約有9成，待達到9成5以上，會全面應用在台塑各公司，提升整體製程安全。（編輯：郭諭儒）1101217