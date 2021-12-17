屏東紅豆歉收 農委會籲盡速上報災情

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民進黨立委莊瑞雄（右）接獲民眾陳情，指今年紅豆因薊馬肆虐及天氣過熱影響，導致開不了花、結不了莢，17日特別邀集農委會副主委陳駿季（左）、高雄區農改場長戴順發（中）等人赴屏東縣南州鄉、崁頂鄉等紅豆產地會勘。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）每年12月到隔年年初是屏東紅豆採收期，今年因薊馬肆虐及天氣過熱影響，導致紅豆開不了花、結不了莢，農民憂心產量差而向在地立委陳情，農委會則呼籲盡速上報災情。

民進黨立委莊瑞雄發布新聞稿表示，接獲民眾陳情，今年紅豆因為受到因薊馬肆虐及天氣過熱影響，導致紅豆開不了花、結不了莢。今天會同農委會副主委陳駿季、農糧署副署長姚志旺及農改場場長戴順發、公所承辦人員至屏東南州鄉、崁頂鄉等紅豆產地會勘。

莊瑞雄表示，屏東紅豆產量佔全國8成以上，每年12月是紅豆產季，但10月初大雨加上颱風環流影響，土地過於潮濕導致植株鬚根無法拓開，使得紅豆植株矮小及發育不佳。10月中旬過後，久未下雨且白天高溫，薊馬繁殖快速，影響開花結莢，多重氣候因素影響下，過去紅豆產量約每分地400台斤，今年平均產量減少4成，甚至有無法收成者，農民心血泡湯，苦不堪言。

陳駿季現勘後指示，地方中央同步進行災損判定，由各鄉公所儘速將災情上報縣府；中央部分，儘速召開專家會議，釐清致災原因，以免影響農民採收期後農作期程。

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屏東紅豆災情，民進黨立委周春米本月9日也現勘災情，並當場致電農委會主委陳吉仲要求儘速辦理，並承諾只要符合天災救助標準，就會啟動認定及救助機制。

立委鍾佳濱接受中央社記者訪問表示，農委會推動農作物保險，中央跟地方積極促成，農民也有參與試辦，但可惜紅豆尚未納入農作物保險範圍中，致使紅豆歉收，農民未能透過保險獲得保障。不過，農委會已啟動災損查報機制，盼盡快促成全面性農作物保險，確保農民生計。（編輯：孫承武）1101217

每年12月到隔年年初是屏東紅豆採收期，今年因薊馬肆虐及天氣過熱影響，導致紅豆開不了花、結不了莢，農民憂心產量差。民進黨立委鍾佳濱17日表示，這次屏東紅豆歉收，農民未能透過農作物保險獲保障，不過農委會已啟動災損查報機制，盼能盡快促成全面性農作物保險，確保農民生計。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月17日