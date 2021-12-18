回高雄看老車站 謝長廷：一趟浪漫的時空旅行

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高雄新車站相關工程正在進行，舊火車站已移回站區中軸線，駐日代表謝長廷（前左4）與高雄市長陳其邁（右3）等人18日到高雄舊火車站工地視察。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄新車站相關工程正在進行，舊火車站已移回站區中軸線，駐日代表謝長廷今天與高雄市長陳其邁視察相關工程。陳其邁說，謝長廷是高雄車站故事中不可或缺主角，歡迎他回家。

陳其邁在高雄老車站前致詞表示，謝長廷是高雄的老市長，是高雄推動城市美學的起點，還有推動包括鐵路地下化、港市合一等，促城市翻轉。「謝長廷市長開啟了高雄新樂章，我們現在繼續寫高雄人的故事」。

陳其邁並表示，高雄老車站不只有歷史記憶，更是高雄人共同情感所在，車站中有很多各式各樣故事，而謝長廷也是故事中不可或缺的主角，歡迎他回家。

謝長廷致詞表示，感謝市府帶給他一趟浪漫的時空旅行，讓他彷彿從過去漫遊到未來。一個城市要建設成功，市長的願景很重要，當然也要有一群有效率的團隊，及熱情支持的市民。

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謝長廷說，世界觀光競爭激烈，要有唯一及第一的特色、故事性等，才吸引人，而高雄車站具建設及故事性，老車站保留下來，並於鐵路地下化後再遷移回位，全台只有高雄有，世界也應該沒有，這是有歷史、有故事的地方。

4大公投今天投票，謝長廷上午回高雄投票，中午時與陳其邁到高雄舊火車站工地視察，曾獲各界協助到日本治療眼癌的4歲范姓男童，也現身感謝謝長廷當時在日本的照顧。接著謝長廷與陳其邁再轉往高雄捷運橋頭糖廠站參訪。（編輯：黃世雅）1101218