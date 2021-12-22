鍾佳濱邀金融界觀摩大潮州人工湖 鼓勵民間投資

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立法院財政委員會22日考察屏東縣大潮州人工湖的水資源開發，民進黨籍立委鍾佳濱（後右）也邀請多名金融界代表到場觀摩，盼鼓勵民間企業踴躍投資。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月22日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）立法院財政委員會今天考察大潮州人工湖的水資源開發，財委會召集委員鍾佳濱也邀金融界觀摩，鍾佳濱表示，投資大潮州人工湖計畫符合環境保護與社會責任等ESG精神。

今天參與考察的有財政部次長阮清華、推動促參司長李建賢與國庫署、國有財產署、金管會、經濟部水利署、農委會農田水利署、屏東縣政府等單位，以及台灣銀行、土地銀行、合作金庫、輸出入銀行、兆豐、第一、華南、彰銀、中小企銀共9大公股行庫總經理全部出席，出席立委只有民進黨立委鍾佳濱。

今年上半年台灣陷入缺水危機，影響農業、工業與民生甚巨，唯獨屏東縣因有豐沛的地下水資源，沒受缺水、限水影響，而且還能供應高雄，鍾佳濱指出，大潮州人工湖除了具有保水、供水、治水、防止地層下陷的主要功能，未來周邊如果比照嘉義「魚寮模式」造林蓄水，更有創造生態多樣性及提供民眾教育休閒的附加用途。

鍾佳濱表示，如果民間企業能投資，正好符合E（環境保護）與S（社會責任）的內涵。

鍾佳濱表示，在民間企業落實ESG指標上，金融行庫可以作為協力者，透過銀行的放貸、投資政策，給予有進行「ESG投資」的企業優惠貸款利率，藉此鼓勵企業踴躍投資。

鍾佳濱說，地方政府自籌經費投資於具有ESG性質的公共建設，銀行同樣可以給予優惠利率，如此一來，銀行本身也能提升自己的ESG評比；呼籲政府應該盤點列出國內有符合ESG精神的公共建設，引導民間資金共同投資。

水利署長賴建信簡報指出，大潮州地下水補注湖，全區規劃開發面積300公頃，屏東縣政府計畫分2期開發，第1期工程50公頃，於107年7月完工以來，平均每年補助地下水量高達5500萬噸，對屏東地下水涵養有極大的助益。

賴建信表示，未來將由屏東縣政府依效益評估成果，提報第2期計畫送經濟部水利署審查後，轉陳行政院核定。

農田水利署副署長林國華與屏縣府水利工程科長林煥文表示，大潮州人工湖啟用以來，附近地下水位明顯上升，現在有些地區還會湧泉。

前屏東縣長曹啟鴻說明當年推動大潮州人工湖吃足苦頭，因為反美濃水庫、反瑪家水庫運動迫使中央投入地質調查，發現有豐沛的伏流水、地下水可運用，屏縣府才推動大潮州人工湖計畫。（編輯：陳仁華）1101222