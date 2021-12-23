喜迎2022 台南舊城10廟宇跨年夜敲鐘祈福

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迎接2022年，台南舊城區周遭10間老廟將共同發起「府城跨年敲鐘祈福」活動，31日晚上子時一刻（晚上11時15分），請信徒到廟中敲鐘，以鐘聲代替煙火和鞭炮聲，為來年祈福。中央社記者張榮祥台南攝 110年12月23日

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（中央社記者張榮祥台南23日電）迎接2022年，台南舊城區周遭10間老廟將共同發起「府城跨年敲鐘祈福」活動，31日晚上子時一刻（晚上11時15分），請信徒到廟中敲鐘，為新的一年祈福。

「府城跨年敲鐘祈福」活動2019年由中西區五條港「三福三堂」的聚福宮、崇福宮、集福宮試辦，請信徒在跨年吉時到廟中敲鐘，以鐘聲代替煙火和鞭炮聲，為來年齊聲祈福。

迎接2022年，響應活動廟宇已從3家增為10家，且是台南舊城區周遭老廟，包括祀典大天后宮、五帝廟、東嶽殿、馬公廟、崇福宮、普濟殿、集福宮、聚福宮、鄭成功祖廟、濟福宮等。

台南向有「眾神之都」美譽，全市大小廟宇逾2000間，活動發起人之一的蔡宗昇表示，若是各廟宇約定跨年夜共同敲鐘祈福，也符合眾廟宇間「交陪境」的初心，如果跨年夜鐘聲齊鳴，響遍台南，這種震撼和感動相信是其他城市無法比擬的，也可讓國際看見台南。

另外，各家廟宇將準備不同祈福小禮物給敲鐘民眾，也會籌辦導覽活動分享地方文史信仰沿革，讓人飽享台南府城歷史人文之旅。（編輯：謝雅竹）1101223