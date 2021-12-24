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北市首處路口科技執法 鄭州西寧北路口111年上路

2021/12/24 16:41
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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市交通大隊今天表示，北市有3處路口容易發生交通事故，選定側撞最多的鄭州路、西寧北路口，作為首處科技執法取締違規地點，明年1月3日實施，呼籲駕駛人遵守交通規定。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，以民國109年違規統計數據來看，台北市前3名容易發生交通事故的路口分別為鄭州、西寧北路口；忠孝東路四段、基隆路一段；和平東路三段、基隆路二段。其中的鄭州、西寧北路口為第一名，肇事原因以側撞最多。

警方表示，鄭州路、西寧北路口為銜接東西向重要幹道，車流量龐大，明年1月3日起將透過科技執法取締包含車輛未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、汽車佔用機車停等區、未停讓行人等違規樣態，這也是第一處在路口建置多功能取締交通違規科技執法設備。

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警方指出，路口多功能科技執法設備是採用人工智慧（AI）辨識車種及行經位置、時間，透過系統判斷違規行為與路徑，經採證後，再由員警認證開罰。

另外，北市交通大隊指出，目前已啟用科技執法地點，包含市民高架道路、建國高架道路，偵測違規停車偵測有市府轉運站、台北車站、吳興街220巷台北醫學大學附設醫院前、中山北路2段馬偕醫院前，經統計，透過科技執法後，違規件數均大幅降低，成效顯著。（編輯：李錫璋）1101224

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