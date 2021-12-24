更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

參觀半導體封測廠 林智堅：持續為產業發聲

2021/12/24 19:41（12/24 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市長林智堅（右2）24日參觀力成科技的半導體封測製程，了解台灣半導體與世界競爭的關鍵，以及企業用電、土地、人才需求，盼新竹縣市合併升格，地方政府可以持續為產業發聲，向中央提出企業需求。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月24日
新竹市長林智堅（右2）24日參觀力成科技的半導體封測製程，了解台灣半導體與世界競爭的關鍵，以及企業用電、土地、人才需求，盼新竹縣市合併升格，地方政府可以持續為產業發聲，向中央提出企業需求。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市長林智堅今天拜訪力成科技，了解台灣半導體與世界競爭的關鍵，以及企業用電、土地、人才需求，盼新竹縣市合併升格，地方政府可以持續為產業發聲。

新竹市政府發新聞稿指出，林智堅為了解產業需求，陸續拜訪多間科技公司，今天在力成科技董事長蔡篤恭、執行長謝永達帶領下，參觀力成科技的半導體封測製程。

林智堅在新聞稿中表示，近期他走訪企業，聆聽產業心聲與需求，過去因新竹縣市分治，企業投資上面臨土地困難，另在交通花費太多生活成本，因此，向中央提出規劃輕軌，唯有新竹縣市合併升格才能解決交通問題。

林智堅說，擔任新竹市長7年來，投入很多心力在改造城市，讓市民生活環境更好，但他從未進到半導體產業參訪了解；今年9月倡議新竹縣市合併升格，啟動竹科產業之旅後，獲益良多。

林智堅表示，如何提升企業競爭力，讓人才持續進來，並給予好的生活環境，是地方政府必須努力解決的問題，同時也要讓企業土地取得、水電供應無虞等，是他提出新竹縣市合併升格的原因之一，讓地方政府為產業發聲，向中央提出企業需求。

新聞稿中，蔡篤恭指出，產業最大困難為電力、水、廢水處理，中央提出北水南調對產業幫助很大。（編輯：戴光育）1101224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族