寶島伴手禮旗艦店啟動 行銷台灣糕餅到全世界

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中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會與商業發展研究院28日在台中市全國大飯店舉辦「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，將整合台灣糕餅產業協助行銷到全世界。中央社記者郝雪卿攝 110年12月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）為行銷台灣糕餅及伴手禮到全世界，中華民國糕餅公會全國聯合會今天舉辦「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，經濟部商業司長蘇文玲表示，盼能擴大銷售量及提振產業品牌。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會與商業發展研究院上午在台中市全國大飯店舉辦「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，會中宣布明年1月20日到21日將帶領20家業者，參加由香港貿易發展局主辦的「美食主題路演活動」。

出席啟動儀式的蘇文玲在會中致詞指出，為了協助在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間受創的糕餅業，擴大銷售量及提振產業品牌，希望透過「寶島伴手禮旗艦店」計畫，協助產業整合行銷，結合各品牌的明星商品一同加入，讓消費者有一站購足的滿足感，並加強業者在營運及數位行銷的力道，發展數位科技整合平台。

中華民國糕餅公會全國聯合會理事長周子良表示，「寶島伴手禮旗艦店」計畫最重要的目標就是要恢復台灣糕餅業及伴手禮業因受到疫情影響，未來「數位轉型」及「行銷升級」勢在必行，並要加大「數位轉型」及「行銷升級」的力度。

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商研院副院長張皇珍指出，去年台灣糕餅業產值達新台幣259億元，根據商研院調查顯示，糕餅是最能代表台灣文化與優勢的產品之一，近2年來在輔導過程也看見業者深厚的產品工藝與無限的創新力，外觀及包裝造型更多元吸睛，未來希望協助業者打造新品牌策略，為產業創造更大利潤。

在成立「寶島伴手禮旗艦店」後，周子良說，明年1月20日到21日將率領20家業者參加香港貿發局舉辦的「美食主題路演活動」，將台灣優秀糕餅產品提供給香港及亞洲市場等代理商，進行線上買家配對，後續還有一系列輔導及展銷活動，歡迎更多台灣業者加入。（編輯：黃世雅）1101228