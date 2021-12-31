歡送2021 關山日落雲霧中賞最後一道夕陽
2021/12/31 18:36（12/31 18:55 更新）
期待2021年最後一次落日，墾丁關山觀景台31日傍晚人潮聚集，可惜天公不作美，空中雲層密布，絕美夕照無緣現身，只能從雲縫中探得些許餘暉。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日
（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）今天是2021年最後一天，知名景點「關山夕照」下午4時許民眾湧現，盼欣賞今年最後一道夕陽，可惜海面雲層太厚，只從雲縫中露出些微餘暉，但到場民眾仍覺得別有一番風味。
「關山夕照」名列恆春八景，也是CNN評選的世界12大夕陽美景之一。關山位於恆春半島西南方，海拔約152 公尺的隆起珊瑚礁台地，為墾丁國家公園內觀賞夕照及遠眺恆春半島各區的最佳地點。
中央氣象局預報指出，今天關山日落時間為5時24分，早在下午4時許，關山日落平台就有旅客聚集，為了等到日落一刻，可惜天公不做美，海面雲層太厚，只從雲縫中露出些微餘暉。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
不少民眾特地到墾丁關山，就是為了目送今年最後1道夕陽離開。等不到絕美日落，從台北前來的劉小姐接受中央社記者訪問表示，有看到光束，別有一番風味。從高雄來的林先生一家人相當樂觀地說，雖然看不到日落，但心情很好，找機會要再來一次。
另外，元旦在墾丁龍磐的看日出活動，警方仍預計在明天凌晨0時起視交通狀況，派遣警力在重要路口交管，以維持車流秩序。（編輯：郭諭儒）1101231
2021年最後一天，許多民眾31日齊聚墾丁關山觀景台期待今年度最後一抹落日，可惜因雲層太厚，無緣欣賞絕美夕陽現身。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。