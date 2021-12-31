歡送2021 關山日落雲霧中賞最後一道夕陽

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期待2021年最後一次落日，墾丁關山觀景台31日傍晚人潮聚集，可惜天公不作美，空中雲層密布，絕美夕照無緣現身，只能從雲縫中探得些許餘暉。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）今天是2021年最後一天，知名景點「關山夕照」下午4時許民眾湧現，盼欣賞今年最後一道夕陽，可惜海面雲層太厚，只從雲縫中露出些微餘暉，但到場民眾仍覺得別有一番風味。

「關山夕照」名列恆春八景，也是CNN評選的世界12大夕陽美景之一。關山位於恆春半島西南方，海拔約152 公尺的隆起珊瑚礁台地，為墾丁國家公園內觀賞夕照及遠眺恆春半島各區的最佳地點。

中央氣象局預報指出，今天關山日落時間為5時24分，早在下午4時許，關山日落平台就有旅客聚集，為了等到日落一刻，可惜天公不做美，海面雲層太厚，只從雲縫中露出些微餘暉。

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不少民眾特地到墾丁關山，就是為了目送今年最後1道夕陽離開。等不到絕美日落，從台北前來的劉小姐接受中央社記者訪問表示，有看到光束，別有一番風味。從高雄來的林先生一家人相當樂觀地說，雖然看不到日落，但心情很好，找機會要再來一次。

另外，元旦在墾丁龍磐的看日出活動，警方仍預計在明天凌晨0時起視交通狀況，派遣警力在重要路口交管，以維持車流秩序。（編輯：郭諭儒）1101231