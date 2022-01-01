海軍軍艦鳴笛慶跨年 高雄雙舞台破20萬人同歡

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2022高雄跨年晚會31日晚間登場，主場之一的蓬萊舞台還有海軍成功艦坐鎮，海軍弟兄在主持人浩角翔起等人代領下，一同向現場民眾致意，準備迎接新年到來。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄1日電）高雄跨年晚會祭蓬萊、高流雙舞台和軍艦坐鎮，估計雙舞台共破20萬人次參與，倒數後軍艦除鳴笛慶祝，也宣告台灣燈會倒數1個月，義大世界施放888秒大型藝術焰火迎2022。

「2022台灣燈會會前會」高雄跨年推出雙舞台、雙製播規格，分別於蓬萊商港區及高雄流行音樂中心戶外海風廣場舉辦跨年晚會，表演卡司強大，還運用5G高速特性實現異地共演，讓兩邊主持人即時連線聊天甚至同唱。

高雄高流、蓬萊舞台跨年卡司包含歌手郭書瑤、安心亞、Leo王、李英宏等人，蓬萊壓軸由伍佰 & China Blue，高流壓軸則由ØZI陪同倒數，倒數完後兩邊還分別有樂團滅火器、歌手魏如萱繼續帶著粉絲一路嗨到凌晨1時。

高市府首次與海軍合作，由「成功」及「武昌」2艘巡防艦坐鎮蓬萊商港6、7號碼頭，打造極具高雄特色的「蓬萊舞台」；高流舞台則是以每半小時、整點展演燈光秀的高雄流行音樂中心作為背景，讓觀眾享受絢爛聲光效果。

告別2021，喜迎2022，高雄跨年晚會活動最後倒數時刻，高雄市長陳其邁（前左5）、副市長史哲（前左6）率領市府團隊現身蓬萊舞台，與民眾一同倒數迎新年。中央社記者董俊志攝 111年1月1日

高雄市長陳其邁倒數前和海軍將官、市府團隊上台致詞時，以電影「當男人戀愛時」中「愛你99」一幕為浪漫告白，他細數高雄整年建設投資等，並表示「高雄你比我想的閣較偉大」，也相信市民們都會「愛高雄99」。

當跨年倒數完進入2022年，蓬萊商港「成功」、「武昌」軍艦撒下彩帶，軍艦也鳴起船笛迎新年，市府團隊同時宣示2022台灣燈會在高雄正式倒數1個月。高雄流行音樂中心也燃放煙火慶祝。義大世界「紫耀義大 樂享平安」跨年焰火秀自晚上11時59分起施放888秒「關懷、希望、勇氣、未來」4主題大型藝術焰火。

據高雄捷運公司統計，高捷輕軌下午起湧現搭車人潮，從110年12月31日下午截至111年元旦凌晨0時，全線出站已破23萬人，附近西子灣、鹽埕埔站也都有2萬多人次，五月天「好好好想見到你」演唱會周邊的世運站更有破2萬人次出站，輕軌列車更是班班爆滿。市府統計，跨年晚會雙舞台遊客累計突破20萬人次同歡。義大園區也聚集破5萬人觀賞跨年煙火。

義大世界表示，因義大遊樂園延長營業到晚間，還有從台北遊客趁著現場燈光氣氛上演驚喜求婚，與幾十位親朋好友齊聚樂園見證幸福的一刻。

另外，搖滾天團五月天「好好好想見到你」高雄演唱會今晚9時起也在高雄世運主場館開唱，晚間11時起還有線上特別版演唱會讓全世界歌迷一起跨年。主唱阿信還特別發文「晚點我會很忙，先說新年快樂、我愛你們，2022見！」1110101

影片來源：攝影看世界

2022高雄跨年晚會採雙主場呈現，12月31日倒數前壓軸表演嘉賓為歌手伍佰，帶來多首經典曲目，將氣氛推升到最高潮。中央社記者董俊志攝 111年1月1日

2022高雄跨年晚會採雙舞台形式盛大登場，跨年倒數結束後，歌手魏如萱登上高流舞台接力獻唱，將陪伴民眾到1日凌晨1時。中央社記者曾以寧攝 111年1月1日

2022高雄跨年晚會12月31日在蓬萊商港及高流戶外廣場以雙舞台規格登場，高流舞台跨年前壓軸演出由歌手ØZI擔綱，一上台就嗨爆全場。中央社記者曾以寧攝 111年1月1日

高雄跨年晚會12月31日以雙舞台形式舉行，其中高流舞台在倒數結束後燃放燦爛煙火，與民眾一同慶祝2022到來。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月1日

跨年夜高雄越夜越熱鬧，大批民眾31日湧入蓬萊舞台與高流舞台的晚會現場，一同欣賞藝人歌手精彩演出，準備迎接2022年到來那一刻。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

2022高雄跨年晚會31日晚間在蓬萊商港區及高流戶外廣場以雙舞台形式舉辦，其中蓬萊舞台還有海軍成功艦等坐鎮，晚會主持人浩角翔起更登上成功鑑，帶領海軍弟兄一同向現場民眾致意。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

2022高雄跨年晚會31日晚間採雙主場展開，藝人安心亞（左）在蓬萊舞台火辣登場，帶來動感唱跳演出，好身材也展露無遺。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

迎接2022年到來，高雄跨年晚會31日晚間熱鬧展開，設有蓬萊、高流雙舞台，兩地人潮皆不少，高流舞台周邊裝置藝術夜間點亮燈光，格外吸睛。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

高雄市政府跨年夜精彩不間斷，31日晚間以雙舞台舉辦跨年晚會，兩地邀請多組藝人團體接力演出，蓬萊舞台現場擠滿大批觀眾，欣賞精彩演出等待新年倒數時刻。中央社記者董俊志攝 110年12月31日