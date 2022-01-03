重視安全、防疫升級 花蓮機構照護業務評比拿第1

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）COVID-19疫情衝擊下，花蓮縣衛生局加強護理機構防疫，執行照護業務績效奪分組第1。衛生局長朱家祥表示，持續注重安全，致力機構落實感染管制及疫苗接種，並提升照顧品質。

花蓮縣共有13家住宿型護理機構，其中5家一般護理之家，住民多為失能者或長者；5家精神護理之家，住民為有精神疾病或是嚴重失智者；3家為提供新手媽媽照護的產後護理之家。

花蓮縣衛生局今天發布新聞資料表示，衛生福利部於全國社政衛政會議中頒發衛生局業務考評「照護業務執行績效」，全國分為4組，花蓮縣獲第4組第1名。

每年衛福部都訂有縣市衛生機關考評機制，以提升各項醫療照護品質，照護業務是首次單獨列為考評項目，可見衛福部對護理機構照護品質的重視。

朱家祥指出，此次考評指標項目囊括護理機構資訊系統、護理人力及服務管理、醫院專科護理師輔導管理、醫院照顧服務員及所照顧服務督導、強化轄內護理機構安全措施及教育訓練、辦理「衛生福利部護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」等。

朱家祥說明，花蓮縣老年人口及失能人口比率偏高，隨著人口急速老化及人民生活型態改變，鄉親對於具備高品質安養及照護機構的需求遽增；機構是另一個「家」的觀念也形成。無論哪一類型，居住於護理之家的鄉親都是需要被關懷照顧的一群，因此持續強化安全及服務品質，讓大家可以安心入住。

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安全是居住生活最重要的一環，花蓮縣衛生局為提升護理之家公共安全及服務品質，持續4年向衛生福利部爭取護理之家機構改善公共安全設施設備補助，包括119火災通報裝置、自動撒水設備等設施設備，截至111年補助涵蓋率已經達到100%。

朱家祥指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全球2年，護理機構防疫升級也是重點，機構落實感染管制及疫苗接種，並加強照顧品質提升，創造長者優質且宜養宜居的生活環境。（編輯：郭諭儒）1110103