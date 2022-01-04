五月天跨年影片在高雄拍攝 陳其邁：感謝免費行銷[影]

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影片來源：相信音樂BinMusic

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）五月天推出「陪你跨年演唱會線上特別版」影片，短短幾天就有近300萬人次瀏覽，片中不少高雄場景入鏡，也成為亮點。高雄市長陳其邁今天說，這對高雄是一次免費城市行銷，非常感謝。

12月初，高雄愛河畔附近突然架設舞台，還施放燄火，讓居民驚呼連連，紛紛猜測可能是跨年焰火試放，或是拍攝台灣燈會的宣傳片。

當時高雄市政府新聞局低調解釋是「城市行銷」，協助民間團體借用場地，其餘不願多談。近日答案揭曉，原來是協助五月天拍攝「陪你跨年演唱會線上特別版」影片。

陳其邁上午接受媒體聯訪時說，當初很多人都在問，舞台和焰火是做什麼，「但我們忍住，不能講」，無法提前告訴大家是協助五月天拍片，以免「爆雷」。

五月天的影片在高雄很多地點拍攝，包括愛河灣、高雄流行音樂中心等，跨年夜推出至今，已逼近300萬人次瀏覽。陳其邁說，對高雄來講，這是一次免費城市行銷，非常感謝，是高雄城市行銷非常好的契機。

陳其邁說，五月天在高雄的演唱會場場爆滿，也為高雄帶來人潮。這次市府在拍攝影片上給予行政協助、場地協調等，但並沒有提供經費補助。

2022年五月天跨年演唱會在高雄舉辦，為了讓無法前往的粉絲也能一起跨年，五月天推出「陪你跨年演唱會線上特別版」影片，在Youtube創下高瀏覽量。（編輯：陳仁華）1110104