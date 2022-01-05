農村小旅行 到台南延平社區體驗製糖趣

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市佳里區的甘蔗進入採收期，延平社區響應農村再生，打造復古製糖場所「糖廍」，推出農村小旅行，讓遊客體驗從採收、熬煮到翻炒黑糖的各項流程，推廣製糖產業食農教育。

台南市政府農業局與佳里區延平社區今天合辦「延平社區蔗食農–台南糖鄉製糖趣」活動宣傳記者會，在延平社區的復古「糖廍」示範傳統黑糖製程，並介紹榨汁用的石車、熬煮用的孔明鼎等復古工具。

延平社區發展協會總幹事姚志峰表示，當地200多年前就種植大量甘蔗，荷蘭人引進製糖技術教導平埔族人製糖，並以「糖廍」發展製糖產業，因而有「台南糖鄉」美稱。

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姚志峰表示，延平社區從社區營造到農村再生，打造復古「糖廍」作為社區甘蔗食農教育基地，配合每年12月到隔年3月甘蔗採收期，推出農村體驗小旅行，遊客可體驗到甘蔗田採收、削甘蔗、熬煮甘蔗汁、翻炒黑糖等流程，得到豐富製糖知識與新奇樂趣。

台南市農業局指出，農業局運用農村總合發展計畫為延平社區手工黑糖、花生糖、芝麻糖、花生酥、芝麻糕及冬瓜露等相關產品設計包裝，增加社區農產品賣相，透過網路等通路銷售，頗受消費者歡迎。（編輯：郭諭儒）1110105