公有停車位周轉率低 北市調高費率上限盼以價制量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市公有停車場收費自治條例規定，收費最高為一小時60元，但車位周轉率不高，停管處正研擬草案調高費率上限，希望達到以價制量效果。

北市停車管理工程處營運科長羅至浩今天指出，「台北市公有停車場收費費率自治條例」規定，費率最高為一小時新台幣60元，但某些情況，即便停車一小時要60元，民眾依舊覺得便宜、久占車位，使周轉率無法提升，停管處也無更多手段管理停車需求。

羅至浩表示，以停車場為例，西門町、市民大道、信義區等，在周年慶、大型展覽等活動期間，停車隊伍大排長龍，就代表「以價制量」沒有效果。等自治條例修過，就可以在這些特殊時段調費率，使民眾減少開車來此。

羅至浩強調，不是以收錢為目的，而是希望透過調高費率讓民眾多使用大眾運輸、提高車位周轉率；而調高費率上限不代表公有停車位就漲價，大部分車位的費率都不變，周轉率低的車位才可能每小時收費增加。

羅至浩說，停管處正在討論費率上限的金額與級距，之後會有一段預告期，收集市民的意見，調整後跟市長柯文哲報告再送議會審查。（編輯：張銘坤）1110108