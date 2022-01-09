台南BNT疫苗接種站人潮多 多數打第3劑

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市政府今天在台南文化中心與麻豆區衛生所開設BNT疫苗隨到隨打接種點，吸引大批人潮前往排隊，其中大部分為接種第3劑，明天在家樂福仁德店及永康區衛生所開設。

市府今天上午8時30分開始，在東區台南文化中心及麻豆區衛生所開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗隨到隨打接種站，其中台南文化中心連兩天上午開設，今天上午不到8時就有人在現場排隊，直到11時左右還有人排隊，人潮明顯比昨天完成接種的492人多出不少。

麻豆區衛生所接種點也在8時許就出現排隊人潮，300多劑額度不到11時就額滿，有民眾晚了一步，驚呼「怎麼那麼快」。

台南市衛生局下午發布新聞稿指出，今天在台南文化中心接種BNT疫苗共705人，其中177人接種1、2劑、528人接種追加劑；麻豆衛生所共366人接種BNT疫苗，包含51人接種第1劑、85人第2劑、226人接種追加劑、4人接種基礎加強劑。

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衛生局指出，昨天全市共3923人接種追加劑或加強劑，其中5人接種AZ疫苗、2170人接種莫德納疫苗、270人接種高端疫苗、1478人接種BNT疫苗。

衛生局表示，有接種需求的民眾可至台南市政府衛生局官網查詢提供COVID-19疫苗接種服務的院所。另外，明天下午5時30分至晚間8時在永康區衛生所開設BNT疫苗隨到隨打接種站；明天、13日、14日每日下午2時30分至4時，於家樂福仁德店也設有BNT疫苗接種站。（編輯：陳仁華）1110109