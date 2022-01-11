北市擬恢復學校用餐隔板 新北：安排教師打第3劑

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（中央社記者王鴻國新北11日電）北市鼓勵學校恢復用餐隔板，新北教育局長張明文表示，仍持續使用，各項防疫措施也未取消。由於12歲以下未施打疫苗，安排國小以下老師及幼童照顧人員下週一起優先施打第3劑。

新北市長侯友宜今天出席樹林區東昇段都市更新案簽約典禮時接受媒體聯訪，媒體詢及台北市將鼓勵學校恢復使用用餐隔板等問題，侯友宜表示，學校防疫市府已採取更嚴格方式做好落實管理。

他表示，因為孩子們的健康的保護一刻都不能等，在校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫上，市府很早就要求大家一定要做好防疫。更重要的是，希望市民一定要戴上口罩、量體溫、勤洗手，所有中央加嚴規定，新北市也會全部落實執行。

另外，對於公有場館及民間宗教活動。市府提醒活動主辦單位能夠自動把人數降載，適當地保持距離及戴口罩，市府將會稽查及落實管理，全力防疫。

張明文向中央社記者表示，各級學校的用餐隔板仍持續使用中，並未取消。此外，量體溫等基本防疫工作也持續落實，以保護學生身體健康。

他表示，由於12歲以下的小朋友都沒有打過疫苗，為保護學童健康，國小以下的老師及幼兒園、幼托等幼童照顧人員約4.8萬人，已安排自下週一起優先施打第3劑疫苗。（編輯：郭諭儒）1110111