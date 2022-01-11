消防員轉行當木工 推循環經濟為夕陽產業注入新生命

（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）消防員出身的郭俊男，3年前辭職返回屏東老家跟著父親腳步轉行做木工，開設個人工作室，主推循環經濟，將木頭重製再利用，盼要讓老舊的木工業注入新生命。

27歲的郭俊男，自警專畢業後，就在北投任職消防隊員有4年之久，後因步入婚姻，與妻分隔南北2地，再加上從事木工業的父親年紀也大了，因此決定放棄月薪7萬元的消防隊員工作，回到故鄉，陪著家人，也為家中事業開創新的局面。

「當然覺得可惜啊！」郭俊男的母親談到兒子放棄高薪返鄉有感而發的說，現階段年輕人想要找月薪7萬元的工作實在不容易，但做木頭雕刻是他從小時候就跟著爸爸耳濡目染而來，也是他的興趣，尊重他的意願。

郭俊男說，消防員是一份薪水穩定又不錯的工作，想到從小跟著父親做木頭雕刻，工作時間相對彈性又自由，也是自己小時候就培養的興趣，顧及家庭下，決定返鄉，想要利用自己的經驗與美學，融入在老舊的木頭夕陽產業上，並給予新的生命。

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「每一個木頭都是獨一無二的。」郭俊男看著自己的作品，他說，父親經營木頭製品批發有30多年了，但做的都是比較傳統樣式，返鄉其實也是為了讓家業開創新的局面，也推動環保觀念，如有些舊家具、梁柱拆下來的木材，都是台灣優質的檜木，若是丟棄覺得可惜，因此推動循環經濟的概念，將木頭重新再製，產生碗、筷子、小茶几等新的樣貌。

從屏東高樹鄉長大的郭俊男，返鄉之後面臨母校南華國小因為招生不足而要停辦的訊息，不捨兒時記憶會隨著廢校而消失，經過屏東縣政府多次協商下，將國小既有校舍改建成屏東智慧農業學校，他的樂木生活工作室，就設立在內，也將快樂的國小時光重新連結，郭俊男笑說，以前都教室變成工作室，都產生自己是小學生的感覺。（編輯：黃世雅）1110111