高雄社宅挑精華地段蓋 1月底再增「美都安居」動土

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高雄市都發局12日指出，為落實居住正義，市府規劃社宅地點不乏市區精華地段，如捷運南岡山站周邊的岡山社宅等。圖為完工模擬圖。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市推動社會住宅，預計4年內興建1萬500戶，規劃地點不乏精華地段及捷運站旁，去年已完成4644戶統包工程發包，至今共5處動土興建，預計1月底再新增「美都安居」社宅動土。

高雄市都發局接受中央社記者訪問表示，高雄市去年已完成4644戶社宅統包工程發包，目前共有5處動土興建；另鄰近中都濕地的「美都安居」社宅也預計1月底動土，興建325戶社宅。

鄰近愛河的七賢國中舊址也將興建600戶「七賢安居」全齡生活宅，並提供城中城受災戶安置居住，目前正進行跨區區段徵收等程序。

高雄市都發局今天發布新聞稿強調，為落實居住正義，高市府規劃社宅的地點不乏市區精華地段，如捷運南岡山站周邊的岡山社宅、中都重劃區的新都社宅，及亞灣社宅等。

都發局長吳文彥說，社會住宅與平價國宅概念上有很大差異，早期國宅以低成本興建，平價賣斷由中低所得者購置；而社會住宅在規劃設計理念、建築外觀、施工技術等，均優於以往國宅，且只租不賣，政府也有管理維護機制。

都發局舉例指出，如興建中的苓雅區凱旋青樹社宅，由荷蘭麥肯諾建築師事務所設計，設計理念強調社區共享空間，並提供托嬰中心等社福設施與地區性生活用品商店，可強化周邊社區服務機能，也成為社區居民的好厝邊。

此外，許多社宅也在低樓層空間規劃日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等附屬社福設施，提供住戶及周邊社區民眾育兒、托老等服務，讓青壯年族群工作無後顧之憂。

市府並指，未來社宅建成後，會導入智慧管理機制，委託專業物業管理公司進行管理，予以嚴謹把關，也會有評點機制淘汰不守社區規約的住戶。（編輯：謝雅竹）1110112