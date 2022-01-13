更多編輯台推薦新聞：
法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰市連25年發放春節敬老禮金 2萬多名長者受惠

2022/1/13 15:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化市公所20日起，針對設籍市民70歲以上的2萬6500名老人，每人發放春節敬老禮金新台幣6000元，總金額約新台幣1.59億元，彰化市已連發25年春節敬老禮金，公所表示會持續發放。

彰化市公所今天舉辦記者會，說明彰化市今年春節敬老禮金發放情形；彰化市長林世賢接受媒體聯訪時指出，只要年滿70歲且在彰化市設籍6年以上長者，都可領取敬老禮金6000元，約有2萬6500名老人符合資格，長者20日起可在各里辦公處所或活動中心等指定地點，領取禮金和長壽麵線1份。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林世賢指出，為發放敬老禮金，市庫約需花1億5900萬元，包括今年在內，市公所已連發25年春節敬老禮金，市庫負擔沉重，不過市公所去年招商有成，除吸引中友百貨來投資外，新景點戶羽機關車園區也可收租金，吸引遊客來彰化市消費，為市庫增加收入，禮金會持續發放。

彰化市公所告訴中央社記者，市公所自民國86年起，開始發放70歲以上長者每人5000元春節敬老禮金，99年到101年增為每人發放6000元；102年考量財政改採浮動機制，公所自有財源達10億元以上發6000元，10億元以下發5000元；市公所104年將自有財源10億元門檻調降為9億6000萬元，並從105年1月1日起開始實施。（編輯：卞金峰）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族