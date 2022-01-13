彰市連25年發放春節敬老禮金 2萬多名長者受惠

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化市公所20日起，針對設籍市民70歲以上的2萬6500名老人，每人發放春節敬老禮金新台幣6000元，總金額約新台幣1.59億元，彰化市已連發25年春節敬老禮金，公所表示會持續發放。

彰化市公所今天舉辦記者會，說明彰化市今年春節敬老禮金發放情形；彰化市長林世賢接受媒體聯訪時指出，只要年滿70歲且在彰化市設籍6年以上長者，都可領取敬老禮金6000元，約有2萬6500名老人符合資格，長者20日起可在各里辦公處所或活動中心等指定地點，領取禮金和長壽麵線1份。

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林世賢指出，為發放敬老禮金，市庫約需花1億5900萬元，包括今年在內，市公所已連發25年春節敬老禮金，市庫負擔沉重，不過市公所去年招商有成，除吸引中友百貨來投資外，新景點戶羽機關車園區也可收租金，吸引遊客來彰化市消費，為市庫增加收入，禮金會持續發放。

彰化市公所告訴中央社記者，市公所自民國86年起，開始發放70歲以上長者每人5000元春節敬老禮金，99年到101年增為每人發放6000元；102年考量財政改採浮動機制，公所自有財源達10億元以上發6000元，10億元以下發5000元；市公所104年將自有財源10億元門檻調降為9億6000萬元，並從105年1月1日起開始實施。（編輯：卞金峰）1110113