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新北機動接種站踴躍 中央1922開放增施打管道

2022/1/15 16:27（1/15 16:36 更新）
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新北市衛生局近期開設3處COVID-19機動疫苗接種站，民眾接種情形相當踴躍，位於新莊宏匯廣場的接種站15日加開名額，號碼牌於中午12時30分就已發放一空。（新北市衛生局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月15日
新北市衛生局近期開設3處COVID-19機動疫苗接種站，民眾接種情形相當踴躍，位於新莊宏匯廣場的接種站15日加開名額，號碼牌於中午12時30分就已發放一空。（新北市衛生局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月15日
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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北15日電）新北市衛生局今天表示，3處COVID-19機動疫苗接種站接種情形踴躍，3300個名額號碼牌中午12時30分便索取一空；中央1922預約系統今起開放，提供多管道方便民眾接種。

新北市政府衛生局秘書高詩琪下午接受中央社記者電話訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）機動疫苗接種站，依照醫療人員的能量安排接種人次，分別為中和環球購物中心600人次、林口三井OUTLET的700人次、新莊宏匯廣場800人次。

高詩琪表示，因民眾踴躍，今天在新莊宏匯廣場機動接種站已加開接種名額，從800人次增加到2000人次，上午11時開始發放號碼牌，中午12時30分，號碼牌便已全數發放完畢。

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高詩琪說，中央1922預約系統今天起開放預約，將於17日至23日施打。新北提供37家醫院、415家診所、29區衛生所及16個中大型接種站共20.5萬名額，呼籲民眾就近方便接種。

衛生局表示，為避免65歲以上長者奔波或受寒，各區公所已陸續發放通知單給65歲以上長者，將於1月17日至28日分區分流安排接種，也就是春節連續假期前，新北65歲以上長輩接種第3劑疫苗完畢。（編輯：方沛清）1110115

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