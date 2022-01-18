結合14處文資點 「穿梭大基隆」手遊App上線

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結合歷史古蹟的手機遊戲App「穿梭大基隆，漫遊戲時空」18日上線，基隆市長林右昌（右）和市府文化局長陳靜萍（左）出席記者會宣傳，即日起到2月28日，只要下載「穿梭大基隆」遊戲App，就有機會抽獎獲得手機等好禮。中央社記者王朝鈺攝 111年1月18日

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）結合歷史古蹟的手機遊戲App「穿梭大基隆，漫遊戲時空」今天上線，透過真實場景與動畫，創造出類VR遊戲場景，帶領玩家走訪基隆市14處文資點，下載還有機會抽中手機。

基隆市長林右昌今天在記者會表示，「穿梭大基隆」的遊戲名稱，象徵近幾年來文化局執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」的豐碩成果。從考古發掘到古蹟建築的修復再利用，從立體空間加入穿梭時空的概念，並把手遊流行的打怪方式置入，跳脫以往認識歷史古蹟的方式。

市府文化局長陳靜萍指出，遊戲中14處基隆文資點，包含近期陸續修復再利用完成的古蹟，都有實體「時空之柱」可以掃描加入遊戲。遊戲也內建100間基隆在地商家的介紹，讓玩家在遊戲過程中邊走邊玩，一覽基隆的各式生活面向。

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陳靜萍表示，「穿梭大基隆」從遊戲設計初期便參考各種基隆文獻，無論美術設計、人物設定、劇情對白或畫面風格，呈現無處不基隆的設計巧思，也希望透過在每個文資點出現的不同歷史與現代人物，引發民眾對歷史文化的興趣與重視。

文化局指出，14個基隆文資點包含基隆西岸的白米甕炮台、佛手洞、球仔山燈塔；東岸的太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、石圍遺構、要塞司令部、校官眷舍、司令官邸、旭丘指揮所、漁會正濱大樓；和平島天后宮、阿根納造船廠、諸聖教堂遺址，即日起到2月28日，只要下載「穿梭大基隆」遊戲App，就有機會抽獎獲得手機及智慧手錶等好禮。（編輯：李錫璋）1110118