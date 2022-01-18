提升覆蓋率 花蓮長者、警消接種疫苗追加劑

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花蓮慈濟醫院承接花蓮縣長者、警消追加劑等專案，18日、19日預計為近1000名警消人員施打莫德納及BNT疫苗追加劑。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月18日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）COVID-19疫情變化，花蓮長者、警消追加劑等專案開打。花蓮縣警察接種第2劑疫苗已達97.9%，由於年節期間警察接觸的人比平常更多，有必要接種追加劑，盼提升覆蓋率。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料表示，中央流行疫情指揮中心日前公布將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑（第3劑）接種間隔縮短為3個月，花蓮慈濟醫院從17日至19日承接花蓮縣長者、警消追加劑等專案。

花蓮慈濟醫事室副主任張菁育指出，專案場次經事前安排與規劃，昨天在中華國小為65歲以上長輩、55歲以上原住民長者共3100多人接種莫德納疫苗追加劑；今明2天預計為近1000名警消人員施打莫德納及BNT疫苗追加劑。

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花蓮縣警察局婦幼警察隊劉永鑫表示，警察常接觸到不同的人，服務民眾很多，尤其年節工作量比平常多，相對接觸到的人更多，所以接種追加劑疫苗是必要的，鼓勵單位每個人，在身體狀況許可下接種疫苗，增加保護力。

「今天接種的疫苗是BNT，比起副作用的身體不適，提升保護力更重要。」花蓮縣警察局警務員陳家楓說，疫情開始延燒，同仁都很踴躍接種疫苗，不僅保護自己，也是保護他人，據他所知花蓮縣警察接種第2劑疫苗已達到97.9%。（編輯：郭諭儒）1110118

COVID-19疫情變化，花蓮長者、警消追加劑等專案開打，由於年節期間警察接觸的人比平常更多，有必要接種追加劑疫苗。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月18日