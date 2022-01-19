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北農設零批場位置協議書 承銷商批剝奪生存工作權

2022/1/19 19:18
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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北農產運銷公司設批發市場零批場位置使用協議書，不過，水果承銷商劉炎坤說，北農作法是剝奪原本承銷商生存及工作權，且退場機制不明確，將組自救會且預定過農曆年後抗議。

北農近期設置批發市場零批場位置使用協議書，引發承銷商不滿。承銷商劉炎坤今天指出，第一果菜批發市場零批場內許多承銷商，當初都是被強制遷移至目前地點，多年以來，北農、北市府未與承銷商簽任何契約。

他說，北農設置零批場位置使用協議書及管理規章，是剝奪原本在零批場承銷商生存權，且先前管理規章內，僅告知承銷商，要依位置面積大小分為甲到丙種，且價格跟交易量應符合規定。

他表示，批發市場內最大宗交易有議價及拍賣，承銷商處理議價部分，北農卻發放資格給許多承銷商，且都是沒零批場位置使用權丁種承銷商，多數為蔬果零售商，不能因相關制度瑕疵，反要原本承銷商負責。

劉炎坤說，至於退場機制，北農原規定承銷商最低銷售量為300公斤、營業額新台幣4000元，經北農跟公協會討論，進而改為400公斤、1萬元，預估6成可達標，若相關規定實施，零批場內將有4成承銷商、約150個攤位會被淘汰。

他指出，這樣退場機制不明確，零批場都是經營40、50年承銷商，根本是剝奪生存及工作權，針對北農作法，將籌組自救會，預定過年後抗議。

北農發布新聞資料表示，針對協議書，是為健全市場功能，讓批發市場運作更好，且有多數承銷人支持，會持續針對部分有意見承銷商溝通、說明。（編輯：張銘坤）1110119

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