台南虎頭溪整治 排水護岸新建工程動土

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市新化區虎頭溪排水沿岸常在大雨後出現積淹水，市府獲中央補助新台幣4億元經費辦理「虎頭溪排水護岸新建工程」今天動土，預計整治河道約0.8公里，降低水患威脅。

台南市長黃偉哲在動土典禮致詞表示，虎頭溪是影響新化地區防洪、治水安全的重要溪流，在上游最窄的地方大約4公尺，現在要拓寬至20公尺，下游更要拓寬至50公尺，河道拓寬後排水就能更順暢，但河道拓寬必須徵收土地，感謝民眾支持，也感謝水利署能支援經費，讓工程順利展開。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，虎頭溪排水位於台南市新化區境內，屬鹽水溪支流，長度約10.6公里，流域面積約51.6平方公里，早期大部分排水路未整治，在民國98年莫拉克颱風期間，新和庄一帶淹水深度達30至180公分，新化市區淹水面積也高達460公頃。

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台南市水利局指出，過去市府已投入5.08億元經費，完成護岸3.2公里及橋梁改建工作，以往新化市區及新和庄等淹水熱點淹水頻率降低，初步顯現治水成效。

水利局指出，目前經濟部水利署已核定用地及工程經費4億元辦理「虎頭溪排水護岸新建工程」，工程分為2工區，改善護岸長度共0.8公里，預計今年底完工，工程設計以近自然排石工法新建護岸，維持適合動植物生長空間，減少環境破壞。（編輯：謝雅竹）1110120