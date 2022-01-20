南投草坪頭櫻花季21日登場 愛玉橋旁免費停車

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投信義鄉櫻花季明天起在草坪頭登場，目前李花、枝垂櫻盛開，山櫻花即將接力滿開，鄉公所今天邀遊客賞花、泡湯；另外，為方便民眾停車，省道台21線愛玉橋旁設大型免費停車場。

信義鄉櫻花季明天至3月6日在風景優美的草坪頭登場，目前李花盛開、山櫻花約綻放5成、枝垂櫻滿開，信義鄉公所今天舉辦開鑼儀式，由竹筒禮炮揭幕，現場安排太鼓、樂舞等演出，還有小小茶藝師茶席，信義鄉長全志堅邀遊客賞花、泡湯、到梅子夢工廠買伴手禮。

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全志堅說，草坪頭觀光農園種植4000多棵櫻花樹，粉紅花雨如煙似霧，遊客來此可輕鬆漫步櫻花小徑，享受美麗茶鄉風光及品茶，目前櫻花、李花相互爭豔，賞花後也可順道探訪神木村的巨樟神木、到東埔溫泉區放鬆身心，也可到望鄉部落深入了解原住民布農文化。

全志堅指出，為改善每年賞櫻期間交通堵塞問題，今年也會實施交通管制，於愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客可搭免費接駁車至園區入口，甲乙類大型車則一律要停在臨時免費停車場，小型車可開入園區私人停車場，地主會收新台幣100元清潔費。（編輯：謝雅竹）1110120