疫情變化宗教活動部分停辦 彰投廟宇各有因應

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）內政部今天表示，宗教團體即日起停辦遶境等易聚集人潮活動。彰化市南瑤宮決定取消預訂在除夕夜舉辦的路跑迎頭香活動；南投竹山紫南宮則決定，目前暫不停辦發放錢母活動。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，內政部長徐國勇表示，宗教團體即日起停止辦理遶境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

彰化市南瑤宮預訂在除夕夜舉辦路跑迎頭香活動決定取消；彰化市長林世賢接受媒體聯訪時說，考量路跑活動有群聚疑慮，決定取消活動，他要對已完成報名的300多名民眾說對不起，也會同步辦理退費。

彰化鹿港天后宮也發布新聞，說明天后宮固定在除夕夜提供經媽祖加持的湯圓製作成的平安圓，跟信徒分享，為遵守中央防疫規定，也決定取消平安圓活動。

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另外，南投竹山鎮紫南宮每年農曆大年初一，都會舉辦發放錢母活動；紫南宮發布新聞指出，目前暫不停辦發放錢母活動，廟方1月24日會向南投縣政府提報防疫計畫，同時觀察疫情發展滾動式檢討，希望初一發放錢母活動能順利舉辦。

紫南宮表示，為因應疫情，已在信眾容易碰觸的地方進行消毒，也提供消毒水供信眾使用，遊客中心入口處也使用紅外線量測信眾體溫，落實手部消毒工作。（編輯：黃世雅）1110122