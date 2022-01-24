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台東天后宮元宵節遶境取消 已繳報名費者退費

2022/1/24 16:01（1/24 17:06 更新）
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台東天后宮的年度盛事元宵節遶境，原訂2月15、16日兩天舉辦，因COVID-19疫情影響，宣布取消元宵遶境祈福活動。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月24日
台東天后宮的年度盛事元宵節遶境，原訂2月15、16日兩天舉辦，因COVID-19疫情影響，宣布取消元宵遶境祈福活動。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月24日
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（中央社記者李先鳳台東縣24日電）台東天后宮的年度盛事元宵節遶境，原訂2月15、16日兩天舉辦，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今天宣布取消元宵遶境祈福活動，已報名的隊伍將退費。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，內政部宣布宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動。

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台東市天后宮今天發布新聞資料表示，依內政部防疫要求，今年傳統元宵神明遶境活動決定停辦；今年活動原已接受各隊伍報名，已收取的報名費將退還給各宮廟。

台東天后宮元宵節遶境最為台東人津津樂道，也是參與度最高的民俗活動，以往每年均有上百家廟宇參與，花車遊行、陣頭與廟宇主神出巡，鞭炮聲此起彼落，齊為元宵慶賀，也為境內祈福平安。（編輯：黃世雅）1110124

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