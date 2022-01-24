疫情影響 桃園市中壢國小1/25預防性停課1天

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）受到COVID-19疫情擴散影響，桃園市政府教育局今晚宣布，中壢區中壢國小25日預防性停課1天。至於今天停課的其他6處學校、幼兒園及補習班，因採檢結果陰性，25日恢復實體上課。

教育局表示，隨著採檢陰性的結果出爐，龍潭區龍星國小、八德區永豐高中（含國中部）、桃園區私立瑞恩帝兒幼稚園同安分校、同德國小及私立樂生活美語短期補習班、大園區大園國中等6校在25日恢復實體上課。

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衛生局晚間表示，這些學校多是有學生的家屬確診，因此才會採取預防性停課一天的措施。

但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，桃園市政府表示，目前仍有中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼等12間學校、幼兒園、補習班停課14天。（編輯：李錫璋）1110124