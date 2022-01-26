竹市府攜手愛心單位送福袋 獨居長者暖心過年

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新竹市政府啟動春節關懷送暖機制，攜手服飾業者與10個愛心單位，提供「竹市專屬春節福袋」內有保暖圍巾、刷毛毯、雞精禮盒及5菜1湯的澎湃年菜，由志工團體送至全市264名獨居長輩家中，祝賀長輩幸福豐年。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月26日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市政府啟動春節關懷送暖機制，今年攜手服飾業者、10個愛心單位提供「竹市專屬春節福袋」，由志工團體送到全市264名獨居長輩手中，一起溫暖過好年。

新竹市政府發布新聞稿表示，「竹市專屬春節福袋」內有保暖圍巾、刷毛毯、雞精禮盒及5菜1湯的澎湃年菜，祝賀長輩幸福豐年。

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新竹市副市長沈慧虹表示，去年媒體幸福城市調查中，新竹市「每位獨居長輩平均被服務次數」持續蟬聯全國之冠，感謝10個民間單位的志工夥伴與同仁，長年服務獨居長輩，帶給長輩如親人般的照顧。

社會處長張柔指出，今年提供獨居長輩的年菜，由社團法人新竹市社區婦女關懷協會、國際同濟會台灣總會竹苗區、新竹市觀光旅遊協會、新竹市傳統產業發展促進會、市議員蕭志潔及陳慶齡等單位或個人，號召企業與善心團體力量，為獨居長輩準備5菜1湯豐盛年菜，給長輩帶來更多溫暖與關懷。（編輯：陳仁華）1110126