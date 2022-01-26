桃園公布8處確診個案足跡 市府籲曾赴龍潭農家樂小吃者前往採檢

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府26日新增疫調足跡，呼籲1月21日有去過農家樂小吃的民眾前往採檢。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市政府今天下午公布最新遠雄自貿港區確診個案相關8處足跡，包括火車站、搭乘客運；另新增龍潭退休人員相關確診足跡，呼籲1月21日有去過龍潭區農家樂小吃的民眾前往採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府今天下午公布遠雄自由貿易港區確診個案相關足跡，以及昨天確診的不明感染源、龍潭58歲退休人員（案18514）等相關個案新增疫調足跡。

桃市府表示，遠雄自貿港區確診個案曾在1月14日至21日搭乘過桃園客運5053、5059，去過桃園火車站、內壢火車站、紅中青發白板麵食館、7-11華信門市、萊爾富星辰門市、儂翠泰式料理餐廳等8處。

桃市府表示，針對今天上午公布的礁溪長榮鳳凰酒店相關個案18521、幼兒園姊妹個案18530公共場所足跡，今天下午新增退休人員（案18514）等相關個案足跡，包括1月16日下午3時至5時去過Costco桃園南崁店，以及1月21日傍晚5時至晚間8時去過龍潭區農家樂小吃。

桃園市長鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，退休人員（案18514）及今天新增的3名個案，於1月21日一起在農家樂小吃用餐，呼籲1月21日有去過這家小吃店的民眾前往採檢。

桃市府呼籲，民眾如曾出入上述相關場所，於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110126

桃園市政府26日下午公布遠雄自貿港區確診個案最新相關足跡，包括火車站、客運、超商、餐廳等，提醒足跡重疊民眾多加留意自身健康狀況。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日