更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情17/300

桃園公布8處確診個案足跡 市府籲曾赴龍潭農家樂小吃者前往採檢

2022/1/26 17:15（1/26 18:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府26日新增疫調足跡，呼籲1月21日有去過農家樂小吃的民眾前往採檢。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府26日新增疫調足跡，呼籲1月21日有去過農家樂小吃的民眾前往採檢。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市政府今天下午公布最新遠雄自貿港區確診個案相關8處足跡，包括火車站、搭乘客運；另新增龍潭退休人員相關確診足跡，呼籲1月21日有去過龍潭區農家樂小吃的民眾前往採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府今天下午公布遠雄自由貿易港區確診個案相關足跡，以及昨天確診的不明感染源、龍潭58歲退休人員（案18514）等相關個案新增疫調足跡。

桃市府表示，遠雄自貿港區確診個案曾在1月14日至21日搭乘過桃園客運5053、5059，去過桃園火車站、內壢火車站、紅中青發白板麵食館、7-11華信門市、萊爾富星辰門市、儂翠泰式料理餐廳等8處。

桃市府表示，針對今天上午公布的礁溪長榮鳳凰酒店相關個案18521、幼兒園姊妹個案18530公共場所足跡，今天下午新增退休人員（案18514）等相關個案足跡，包括1月16日下午3時至5時去過Costco桃園南崁店，以及1月21日傍晚5時至晚間8時去過龍潭區農家樂小吃。

桃園市長鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，退休人員（案18514）及今天新增的3名個案，於1月21日一起在農家樂小吃用餐，呼籲1月21日有去過這家小吃店的民眾前往採檢。

桃市府呼籲，民眾如曾出入上述相關場所，於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110126

桃園市政府26日下午公布遠雄自貿港區確診個案最新相關足跡，包括火車站、客運、超商、餐廳等，提醒足跡重疊民眾多加留意自身健康狀況。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日
桃園市政府26日下午公布遠雄自貿港區確診個案最新相關足跡，包括火車站、客運、超商、餐廳等，提醒足跡重疊民眾多加留意自身健康狀況。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日
遠雄自貿園區疫情持續，桃園市政府26日公布最新疫調足跡，包括大潤發等7處。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日
遠雄自貿園區疫情持續，桃園市政府26日公布最新疫調足跡，包括大潤發等7處。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月26日
延伸閱讀
北市房仲個案無關礁溪飯店群聚 本土累計10條傳播鏈多家餐廳爆發群聚感染 陳時中：暫不考慮禁內用錢都八德介壽店群聚感染 桃園市府發細胞簡訊擴大採檢桃園某幼兒園姐妹染疫案擴大 叔叔、堂弟妹及同學等8人確診遠雄自貿港區疫情 鄭文燦：安全無虞才能復工疫情影響 桃園市中壢國小1/25預防性停課1天桃園新增3本土確診案 農曆年後2/4開打疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀