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屏東燈節燈飾屢遭破壞 縣府籲保持距離拍照

2022/1/28 10:10
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）2022屏東燈節點燈開幕不到10天，卻傳出燈飾遭破壞、踩踏或燈材失竊情形，屏東縣政府今天呼籲，請大家保持合適的觀賞及拍照距離，切勿觸碰燈飾。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發新聞稿指出，以往燈飾僅布置在萬年溪河道內，但經常接到民眾反映無法近距離拍到美照，因此今年燈飾擴展至復興公園及萬年公園，甚至延伸到萬年溪景觀橋上，讓民眾可以拍攝更多網美照片。

傳播處表示，近來卻發現一些燈飾遭到破壞，例如復興公園的球狀燈飾被偷走外殼，景觀橋的燈海隧道支柱被撞歪、電線扯斷等。

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目前傳播處已請廠商加緊搶修，並請警方協助加強巡邏。傳播處表示，屏東燈節將點亮至2月28日，展期長達1個多月，希望大家拍照保持適當距離，並發揮公德心，共同愛惜燈飾，讓活動能夠順利進行。

屏東燈節今年分為縣民公園、萬年溪及勝利星村3大燈區，除了靜態燈飾，還有動態燈飾展出，包括縣民公園主燈「摺紙生花」、復興公園「水舞燈光秀」、萬年溪畔「夢想升空」，自1月21日正式點燈後，每晚都吸引許多民眾前往賞燈。（編輯：張芷瑄）1110128

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