嘉義縣明華濕地風鈴木綻放 水面映倒影絕美

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嘉義縣環保局指出，明華溼地園區位於大林鎮明華里，園內唯一的紅花風鈴木總在初春綻放，亮麗的粉紅花球與湛藍天空、綠地，映在水面上，形成如畫般的景色，是絕佳拍照打卡景點。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義縣大林鎮三疊溪明華溼地園區鎮園之花「伊蓓風鈴木」，春節前夕綻放，亮麗的粉紅花球與湛藍天空、綠地，映在水面上，景色如畫，是絕佳拍照打卡景點。

嘉義縣環保局水污染防治科告訴中央社記者，明華溼地園區位在大林鎮明華里，省道台1線下埤頭橋旁，藉濕地植生自然淨化處理，將淨化後的水，排回溪流，可減掉一半以上污染源，改善水環境品質。

環保局說，園區內唯一的伊蓓風鈴木，總在初春綻放，亮麗的粉紅花球與湛藍天空、綠地，映在水面上，形成如畫一般的景色，是絕佳拍照打卡景點。

環保局指出，伊蓓風鈴木花期約2週，春節連假花正綻放。不過，環保局也提醒民眾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，前往賞花時需維持社交距離。（編輯：郭諭儒）1110128