漁會正濱大樓修復完工 擬委外經營再現璀璨

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市歷史建築漁會正濱大樓修復完工，將在4月城市博覽會首度開放，之後委外經營，相隔數十年後再閃耀動人風采。

基隆市文化局長陳靜萍表示，昔稱「水產館」的漁會正濱大樓建於1934年，當時內部有台灣水產會社魚市事務所等單位，且有郵局、理髮室、食堂、旅館及浴場等，頂樓天台還有氣象觀測所及信號台，加上當時周圍建物群，成為引領風騷的漁業行政中心。

大樓1962年由基隆區漁會價購取得，1963年開始接管並遷到大樓內辦公，1987年隨漁會搬到八斗子，漁會業務轉移且漁業產業變遷而榮景不再，人口外移嚴重，功能逐漸衰退，最終閒置。

基市府2002年登錄大樓為歷史建築，2008年向行政院文化建設委員會申請修繕經費，但漁會無法分擔自籌款修繕宣告終止，之後在基隆市長林右昌極力爭取下，2015年漁會同意捐贈市府，市府立即辦理修復及再利用計畫，並在文化部「大基隆歷史場景再現整合計畫」經費挹注下，經近2年整修，去年12月完成驗收。

陳靜萍說，這棟「回」字型建築有日治後期風格，長走廊設計巧妙地改善東西曬，具更優良散熱及通風是一大特色；此外，大規模開窗，木門窗特色為平衡錘式上下拉窗形式，可任意調整固定位置，經計算有427樘，8成以上以台灣檜木製成，修復團隊在木門窗調查造冊就花1個月；剝除舊漆後，木窗檢修及新作又耗時8.5個月。

外牆飾材貼附黃褐色「十三溝面磚」是建築特色之一，但許多溝面磚經歲月洗禮，早已破損、不堪使用，為復舊如舊，找出與原有最相近顏色，手工燒製及選色也耗時數月。

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陳靜萍表示，如果說基隆漁業曾如同台灣漁業王冠，漁會正濱大樓就是王冠上的鑽石，文化局加入燈光計畫，希望這顆皇冠上的鑽石夜間也能綻放耀眼光采。

陳靜萍說，漁會正濱大樓4月16日起到5月2日將是城市博覽會B展區主要場館，開放參觀，而文化局去年辦招商說明會，包含大型商場、連鎖飯店、文化創意產業、建設公司和在地青創團隊等近20家廠商參與，提出打造成青年旅館、文創品中心及食堂等方向，市府希望城博會後有優質團隊進駐，為這棟沉寂數十年老建築注入新活力。（編輯：李明宗）1110202