台南3年減債191.51億元 升格後債務新低點

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市政府今天表示，台南市長黃偉哲上任3年來，結合中央及民間資源投入市政建設，落實「撙節優先，開源並濟」策略，總體債務減少新台幣191億5100萬元。

台南市政府財政稅務局今天發布新聞稿指出，台南市歲出預算規模連續3年編列逾1000億元，但歷年實際執行成果未新增舉債，民國110年底不論是從總體債務582億7600萬元或公共債務550億8500萬元觀察，都是台南市升格後的債務新低點。

財稅局表示，台南市透過南科及沙崙綠能科學城雙引擎，打造產經重鎮，積極統籌財源，積極尋求民間資源促參投入市政建設，包括開闢北外環道路、新建大台南會展中心、開發沙崙健康產業園區及七股科技工業區、籌建社會住宅4229戶、建置多處立體停車場與智慧停車服務系統、第2期智慧路邊停車計費系統BOT、增加公幼與非營利幼兒園、推動東區平實段與仁德區二空新村（B區）都更等。

另外，台南市111年度更提高第1名新生兒生育獎勵金由6000元增至1萬元，並新增補助綜合所得稅率未達12%長者的健保福利金1000元，以及增加假牙補助名額，再增編農漁水路、道路養護及公園養護經費。

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在招商引資上，南台灣第一間三井Outlet將於今年農曆春節過後開幕，安平水景公園周邊土地BOT案（福爾摩沙遊艇酒店）預定今年4月全區營運；碳佐麻里公司負責開發的南區鹽埕段商八設定地上權案，第1期預定今年下半年營運。

財稅局表示，110年底台南市總體債務582億7600萬元，相較於107年底總體債務774億2700萬元，長期公共債務未償餘額減少1億7300萬元，短期公共債務減少50億4400萬元，非營業基金自償性債務減少126億3900萬元，其他應付債務減少12億9500萬元，3年來總體債務減少191億5100萬元，財政體質日益穩健。（編輯：張雅淨）1110203