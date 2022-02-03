澎湖水族館春節湧人潮 鎮館之寶龍膽石斑最吸睛

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澎湖水族館表示，今年春節連假期間，都是濕冷的天氣，水族館在澎湖算是較大的室內展館，因此今年年假入館的民眾比往年多，大年初一還湧入500人之多。中央社 111年2月3日

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（中央社澎湖縣3日電）濕冷的春節連假，澎湖水族館成為民眾參觀的景點之一，重達100多公斤的鎮館之寶「龍膽石斑」，悠遊於大洋池中，最為壯觀，也讓民眾欣賞海洋之美。

澎湖水族館表示，今年春節連假期間，都是濕冷的天氣，水族館在澎湖算是較大的室內展館，因此今年年假入館的民眾比往年多，大年初一還湧入500人之多。

水族館指出，館內濱海、礁岩和大洋池等3個展示區，展出海岸景觀及潮間帶各式大小魚群生物，如海龜、海馬、水母等，其中大洋池的餵魚秀，飼養超過20年的鎮館之寶「龍膽石斑」，體長近170公分，整條龍膽石斑魚圓滾滾，體重100多公斤，小朋友看到更驚呼連連。

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民眾除了從圓形通道欣賞各種魚群悠遊的景象，池內的海星、海參等，可讓小朋友親自體驗觸摸，有的覺得有趣，有的嚇得不敢動手，還可在館內體驗打彈珠、抓魷魚等趣味活動。

水族館表示，配合今年是虎年，首度與俄羅斯海參崴水族館合作，推出「俄羅斯文化暨老虎展」，在15日前入館欣賞館中的海洋生態，還可憑門票參觀，了解俄羅斯文物，也能與2隻萌翻的大老虎合影。（編輯：張雅淨）1110203

澎湖水族館表示，今年春節連假期間，都是濕冷的天氣，水族館在澎湖算是較大的室內展館，因此今年年假入館的民眾比往年多，大年初一還湧入500人之多，參觀民眾絡繹不絕。中央社 111年2月3日