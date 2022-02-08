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苗栗台中跨區借車支付調度費 中市府將與苗縣府協調

2022/2/8 12:32
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）苗栗縣南側4鄉鎮YouBike公共自行車系統正式營運，但苗栗跨台中互借還車，需額外支付調度費，恐造成台中大甲、苗栗苑裡劃出「楚河漢界」。中市府表示，將與苗栗縣政府及營運廠商滾動檢討。

苗栗縣苑裡、公館、後龍、通霄4鄉鎮YouBike公共自行車系統上月底正式營運，民間團體「台中青年」今天發布新聞稿指出，苗栗跨台中互借還車，需要額外支付新台幣605元調度費，恐造成台中大甲、苗栗苑裡間被劃出「楚河漢界」。更指出苗栗、新竹間站距，比苗栗、台中間距離還要更遠，卻不用被收調度費的雙重標準。

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「台中青年」表示，「中台灣區域治理平台」此刻更應發揮功能，協調跨越台中市、苗栗縣兩縣市的共同問題。民進黨籍台中市議員施志昌表示，大甲尤其是日南地區與苗栗苑裡屬同一生活圈分界模糊，距離雖近卻因站點屬於的區域不同而要額外收取調度費實屬不合理。「台中青年」與施志昌呼籲，盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌應出面協調，請廠商檢討收費問題。

交通局透過文字稿說明，有關苗栗南側如苑裡等4鄉鎮公共自行車營運，與台中大甲日南地區跨區借還車收取調度費部分，市府將與苗栗縣政府及營運廠商滾動檢討，評估調整公共自行車調度區劃分可行性。（編輯：黃世雅）1110208

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