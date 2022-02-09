強化防疫守護校園 嘉市安心開學

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嘉義市政府教育處為強化防疫工作，要求各級學校盤點各項防疫用品，9日舉行「111年各公立國民中小學暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作會議」，同時配發口罩等防疫物資，加強校園防疫工作。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年2月9日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）嘉義市府教育處今天在民族國小舉辦防疫工作會議，教育處長林立生叮嚀各校落實量測體溫，並視情況增加清消頻率，守護校園安全和學生的健康，鼓勵教職員工完成疫苗施打，提升覆蓋率。

嘉義市政府教育處為強化防疫工作，要求各級學校盤點各項防疫用品，今天開「111年各公立國民中小學暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作會議」，同時配發口罩等防疫物資，加強校園防疫工作。

林立生接受中央社記者電訪時指出，嘉義市國中小防疫政策遵照中央指示辦理，嘉義市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，將於11日如期開學，學生須繳交寒假期間活動軌跡紀錄表，以備查驗。

林立生提到，嘉義市國中小教職員完成第2劑施打率為92.26%，籲全市教職員盡快完成疫苗接種。

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市府要求各校落實體溫量測、用餐期間使用隔板、口罩不離口，另各學習場域要每日定期清潔消毒，並視使用情形，增加清潔消毒頻率，至於學生交通車與幼童專用車加強車內清消，應造冊並落實固定座位。

興安國小校長查顯良接受中央社記者電訪時表示，導師先檢驗軌跡紀錄表，有相關疫調配合，家長不進學校為原則，如果家長有在校擔任志工，會要求完成2劑疫苗接種方可入校，亦鼓勵教職員工盡快施打第3劑。（編輯：陳仁華）1110209