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台南首起狂犬病鼬獾咬人 當地啟動犬隻疫苗注射

2022/2/9 15:52（2/9 16:01 更新）
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台南市白河區崁頭里1名7旬老婦4日下午3時許遭一頭感染狂犬病毒鼬獾咬傷左小腿，立刻送醫，台南市動物防疫保護處隨即啟動當地犬隻狂犬病疫苗注射。圖為台南狂犬病疫苗巡迴注射。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日
台南市白河區崁頭里1名7旬老婦4日下午3時許遭一頭感染狂犬病毒鼬獾咬傷左小腿，立刻送醫，台南市動物防疫保護處隨即啟動當地犬隻狂犬病疫苗注射。圖為台南狂犬病疫苗巡迴注射。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市4日發生今年首起感染狂犬病毒鼬獾咬人事件，傷者是白河區7旬老婦，她在自家屋外遭到攻擊，被咬傷部位是左小腿，台南市動物防疫保護處隨即啟動當地犬隻狂犬病疫苗注射。

台南市動物防疫保護處人員今天告訴中央社記者，白河區崁頭里1名7旬老婦4日下午3時許遭一頭鼬獾咬傷左小腿，周遭農民馬上抓到這隻鼬獾，老婦被送往醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白。動保處昨晚獲報，送驗的死亡鼬獾經家畜衛生試驗所檢驗為狂犬病陽性。

動保處人員表示，這是台南市今年首起感染狂犬病毒鼬獾咬人事件，動保處隨即啟動白河區崁頭里犬隻狂犬病疫苗注射，加強防治。

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動保處表示，鼬獾為夜行性動物，民眾不易在白天發現鼬獾蹤跡，野生鼬獾染病後將不按正常作息於白天出沒，並進行無差別性攻擊各類動物及人類，民眾若在白天發現鼬獾靠近，應提高警覺避免被咬傷。

台南市政府農業局長李建裕表示，飼主每年應為家中寵物定期施打狂犬病疫苗，目前台灣野生鼬獾仍被檢驗出感染狂犬病陽性反應，民眾千萬不要心存僥倖，一旦被野生動物咬傷應儘速就醫。（編輯：黃世雅）1110209

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