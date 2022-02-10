30部森林護管員野狼機車退役 供花蓮高工實習拆解

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮林區管理處今天將30部退役野狼打檔機車、1輛汽車轉贈給國立花蓮高級工業學校汽車科，供作實習拆解課程使用，讓曾守護第一線森林護管員的公務車發揮最大效益。

花蓮林管處發布新聞稿指出，自民國106年起將汰換的汽機車轉贈給花蓮高工，提供汽車科實習教學課程使用，也作為花蓮縣國中技藝競賽及機車丙級考場檢定，讓報廢車輛重啟新的運用價值。

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退役車輛車身佈滿坑坑疤疤的凹痕，花蓮林管處長黃群策表示，野狼機車平日陪伴森林護管員守護山林，功成身退後還能發揮效益，提供花蓮高工學生實習拆解課程使用，在守護森林資源及生態保育的使命下，也能為花蓮教育資源盡一份心力。

花蓮高工校長黃鴻穎受贈時表示，花蓮地區選讀汽車科的學子多以就業為取向，感謝林管處多年來持續捐贈退役車輛，解決技術型學校常面臨教育資源不足的問題，提升汽車科教學品質，增進專業技能。（編輯：陳仁華）1110210