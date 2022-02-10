彰市三角公園圓環底座像墓園 公所考慮拆除突出物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

彰化市「三角公園」蓮花座被拆除後鋪設人工草皮，加上原有底座上的水泥突出物，有民眾認為造型像墓園，市公所指出，如果民意無法接受，會考慮拆除水泥突出物。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化市三角公園蓮花座被拆除後鋪上人工草皮，加上原有底座上的水泥突出物，有民眾認為俯瞰造型像墓園，彰化市長林世賢指出，若民意無法接受，考慮拆除水泥突出物。

彰化市公所人員告訴中央社記者，位在彰化市光華里中華路與和平路口的圓環，被民眾稱為「三角公園」，市公所2007年興建1座10公尺高景觀造型塔球，塔球由鋼梁支撐，有如蓮花座，但蓮花座因生銹被批評為「史上最醜公共藝術」。

彰化市在農曆春節前拆除塔球、鋼梁及噴水池，僅保留圓環底座，在座底鋪設人工草皮及設置圓環標誌牌；不過有民眾認為，人工草皮加上底座上方的水泥突出物，如從高處俯瞰，看起來像墓園，覺得觸霉頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪時說，市公所拆除蓮花座後，有民眾認為可看到路口來車，交通變順暢，雖有人認為像墓園，如果民意無法接受，市公所會考慮拆除水泥突出物，只留下人工草皮，再決定後續要如何處理。

彰化市公所指出，圓環路口周邊有電線及有線電視系統業者的纜線，市公所也計畫將管線地下化，改善纜線蛛網密布情形，不過地下化工程要挖路，工程計畫要送交通部公路總局審核通過才能動工。（編輯：陳仁華）1110210