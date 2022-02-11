苗栗縣迎開學 教職員未接種2劑疫苗每週需快篩

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高中職以下各級學校11日開學，苗栗縣長徐耀昌（左2）到頭份市后庄國小視察師生入校動線、量測額溫及酒精消毒等防疫措施。中央社記者管瑞平攝 111年2月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）今天開學日，苗栗縣長徐耀昌上午前往頭份市后庄國小視察時表示，縣內教職員工第2劑疫苗接種率約98%，未完整接種者每週需快篩才能進入校園，盼讓家長、學生安心回到學校。

高中職以下各級學校今天開學，苗栗縣警察局各分局一早動員150名警力，結合導護志工、教師，在轄區各校門口及周邊道路實施交通疏導勤務，縣長徐耀昌上午也由教育處長葉芯慧陪同，前往頭份市后庄國小實地視察開學狀況。

徐耀昌接受媒體聯訪表示，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情入侵校園，縣府自開學前陸續加強校園環境防疫整備工作，由環保局及各鄉鎮公所清潔隊協助公私立學校及幼兒園進行環境清消作業，開學後，人員入校一律量額溫、酒精消毒，每2天清消一次，做好萬全準備，讓全縣師生安心返回學校上課。

徐耀昌視察師生入校動線、量測額額溫及酒精消毒等防疫措施，以及萬一遇有出現症狀師生的緊急處置作為。他指出，苗栗縣教職員工第2劑疫苗施打率約98%，未完整接種人員，每週需快篩才能進入校園；至於國高中學生BNT第2劑接種率也達92.5%。

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徐耀昌特別提醒，若天氣晴朗，老師不妨帶孩子到戶外曬曬太陽增強免疫力，教室內應保持通風良好，務必遵照中央規定把防疫工作做好，也請家長隨時留意孩子健康狀況，若有發燒、呼吸道感染症狀等身體不適，先請假在家休息。

教育處長葉芯慧表示，開學後學校場地僅開放戶外操場，全校師生除用餐、飲水外，全程戴口罩、勤洗手，原則上，上課期間家長、民眾勿進入校園，希望保護學生健康，另外，縣府備有1000多劑快篩試劑，有需要的學校可與教育處聯繫。（編輯：李錫璋）1110211