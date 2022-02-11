中央開放福島食品 嘉市議會藍營將提案禁售核食

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨嘉義縣、市議會黨團11日召開記者會宣示「守護人民食安，國民黨全力把關」，國民黨嘉市議會黨團書記長張秀華（左3）表示，16日將在市議會臨時會提案爭取議員連署增訂禁止核食進入嘉義市販售。中央社記者姜宜菁攝 111年2月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）國民黨嘉義縣、市議會黨團今天召開記者會，國民黨嘉市議會黨團書記長張秀華表示，將在16日市議會臨時會提案爭取議員連署增訂禁止核食進入嘉義市販售。

行政院日前宣布日本福島5縣食品有條件解禁，行政院長蘇貞昌今天接受媒體聯訪時表示，學校衛生法明白規定要用在地食材，且台灣產品優秀、新鮮、價格合理，多年來都鼓勵用在地食材，請民眾放心。

國民黨全台各縣市議會黨團今天召開記者會宣示「守護人民食安，國民黨全力把關」，嘉義縣、市議會黨團今天在嘉義市議會舉行。

張秀華表示，民進黨政府宣布開放日本福島食品進口，這對於全台灣民眾最關心的食品安全是非常嚴重的衝擊，引發食安疑慮。嘉義市議會國民黨團將討論提案增訂地方「食品安全衛生自治條例」禁止核食進入嘉義市，保障市民的食安。

嘉義縣議會國民黨黨團書記長李國勝提到，嘉縣議會曾在多年前提案在「嘉縣食品安全自治條例」增訂「禁止福島核食進入嘉縣販售」，貿然開放核災食品恐禍延子孫，「反對核食不分藍綠政黨，是全民共識」。（編輯：郭諭儒）1110211