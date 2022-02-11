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台南水道博物館生態豐富 野生幼兔現蹤

2022/2/11 15:46
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南山上花園水道博物館戶外區自然環境維持良好，吸引多種野生動物，館方人員近日除草時發現1隻野生幼兔，經通報台南市農業局安排專人評估後，在發現地點附近野放。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，館方工作人員9日在園區的送出唧筒室旁花海區除草整地時，草叢中突然竄出1隻幼兔，考量附近區域雜草幾乎已除盡，幼兔無藏身之處，暫將幼兔帶回安置，並向台南市政府農業局森林及自然保育科通報，希望安排專人協助。

館方人員指出，農業局人員到場觀察，評估幼兔體毛粗硬，動作敏捷，和一般寵物兔明顯不同，初判為出生不滿1個月的野生兔子，應是隨母兔外出覓食走失，母兔可能還在發現地點附近，就地野放應是最佳選擇，昨天已將幼兔帶到發現地點附近野放。

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館方人員表示，這是首次在園區內發現野兔行蹤，農業局人員則說，市府接獲通報發現野兔的次數不多，並呼籲民眾發現野兔時可向農業局通報，不要擅自帶回家，也不可隨意棄養寵物兔。

台南市文化局長葉澤山表示，山上花園水道博物館園區遼闊，生態完整豐富，去年就有領角鴞、鳳頭蒼鷹、黃鸝、朱鸝、螢火蟲、彩裳蜻蜓等多種動物在園區內被目擊，館方在粉絲專頁分享相關照片，常引起網友討論，也成為古蹟建築外的另一項珍貴資產。（編輯：郭諭儒）1110211

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